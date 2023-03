Europarat fordert sofortige Freilassung Nawalnys

Das Ministerkomitee des Europarates fordert Russland auf, den kreml-kritischen Oppositionellen Alexej Nawalny sofort freizulassen sowie auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) umzusetzen. Die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, formulierte diese Forderung auch in einem Brief an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, wie der Europarat am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Oppositionsführer Nawalny erhält Rückendeckung vom Europarat