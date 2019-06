Europarat fordert vor Wahlwiederholung in Istanbul Fairness

Kurz vor der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul an diesem Sonntag fordert der Europarat die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. "Ich erwarte, dass die Wiederholung der Kommunalwahl in Istanbul unter fairen und transparenten Bedingungen stattfindet", sagte Generalsekretär Thorbjörn Jagland der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag".

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Ekrem Imamoglu fordert die erzkonservative AKP heraus