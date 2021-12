Europas Klimaplan kommt in die heiße Phase

Ein halbes Jahr nach der Vorstellung von "Fit for 55" wird immer klarer, wie komplex das 6000-Seiten-Paket zum Klimaschutz ist. Geht es sich aus?

. Die Bedeutung des Vorhabens wird von niemandem bestritten. Auch die Dringlichkeit nicht. Die Notwendigkeit schon gar nicht.

Bis 2030 müssen die Emissionen in Europa um 55 Prozent sinken. Zwanzig Jahre später gilt netto null - es darf nicht mehr CO2 in die Luft geblasen werden, als wieder gebunden wird; sei es in Wäldern und Mooren, sei es durch technologische Lösungen. Die Ziele sind EU-Gesetz. Im Juli hat die Kommission ein 6000-Seiten-Paket vorgelegt, das den Umbau der Wirtschaft ...