Europas Parlament trug Blau-Gelb

Der Präsident der Ukraine bat in einer historischen Sitzung der Volksvertretung um die Aufnahme seines Landes in die EU.

Mehrmals bricht dem Englischdolmetscher die Stimme, als er den Abgeordneten im EU-Parlament übersetzt, was der Mann auf dem Videobildschirm gerade zu ihnen sagt. Sätze wie diese: "Wir wollen unsere Kinder lebend sehen. Gestern wurden wieder 16 von ihnen getötet. Was ist das für eine Armee, die so etwas tut?"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Dienstag aus seiner Hauptstadt Kiew der Sondersitzung der europäischen Volksvertretung zugeschaltet. Er schildert den verzweifelten Kampf der Ukrainer um Freiheit, Leben und ...