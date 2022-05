Europas Staaten wollen ihre Verteidigungsausgaben bündeln

Eine Analyse der Kommission wird die Grundlage für die nächsten Schritte der Staats- und Regierungschefs.

Das Problem ist nicht neu. Die Staaten Europas geben zwar viel Geld für ihre Verteidigung aus, aber nicht gemeinsam. 2020 erreichten die Ausgaben für Rüstung laut Europäischer Verteidigungsagentur rund 380 Milliarden Euro. Aber nur elf Prozent davon dienten der gemeinsamen Beschaffung. Die aber wäre für die Streitkräfte in "operationeller, finanzieller und industrieller Hinsicht" deutlich besser, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel sagte.

Daran gibt es keine Zweifel. Das militärische Flickwerk kostet viel Geld, bringt ...