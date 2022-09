EuroPride beginnt in Belgrad, aber ihr Abschluss ist ungewiss

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat die Abhaltung der Regenbogenparade Ende der Woche ausgeschlossen.

Mit einer Reihe von Veranstaltungen begann am Montag in Belgrad die EuroPride, die bis 18. September dauert. Die jährlich stattfindende paneuropäische Großveranstaltung der LGTBQI-Bewegung geht damit erstmals in Südosteuropa über die Bühne. Den Zuschlag für deren Ausrichtung in Belgrad hatte Serbiens Bewegung bereits 2019 erhalten. Damals hatte Regierungschefin Ana Brnabić, eine bekennende Lesbe, den Ausrichtern schriftlich die Unterstützung ihrer Regierung gelobt. Nun empfiehlt die Vučić-Getreue den Organisatoren, die Abschlussveranstaltung, die große Parade am Samstag, selbst abzusagen.

Aus "Sicherheitsgründen" ...