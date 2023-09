Evakuierungen in Berg-Karabach laufen

Nach dem Sieg der aserbaidschanischen Armee im jüngsten Kampf um die Region Berg-Karabach sind Vertreter der Karabach-Armenier zu Verhandlungen eingetroffen. Aus Sicht der autoritären Führung in Baku soll es bei dem Treffen in der Stadt Yevlax um die "Reintegration" Berg-Karabachs in Aserbaidschan gehen. Das Verteidigungsministerium im Moskau teilte mit, bisher rund 5.000 Karabach-Armenier aus besonders gefährlichen Orten der belagerten Region herausgebracht zu haben.

BILD: SN/APA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/- Tausende Karabach-Armenier aus Krisenregion herausgebracht