EVP-Fraktionschef Weber will EU-Kommissionspräsident werden

Die EVP-Fraktion kommt am Donnerstag und Freitag in Wien zusammen, um sich im Vorfeld der EU-Wahlen auf wirtschaftspolitische Positionen zu einigen. Neben EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) werden auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Brexit-Chefverhandler Michel Barnier erwartet. Auf Twitter kündigte Weber bereits an, zur Europawahl 2019 als EVP-Spitzenkandidat antreten zu wollen.

SN/AP EVP-Fraktionschef Manfred Weber.