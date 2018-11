EVP-Kongress wählte Manfred Weber zum Spitzenkandidat für Europawahl

Die Europäische Volkspartei geht mit ihrem derzeitigen Fraktionschef Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl. Der deutsche Christsoziale setzte sich am Donnerstag beim EVP-Kongress in Helsinki mit großer Mehrheit gegen den finnischen Ex-Premier Alexander Stubb durch, verlautete aus EVP-Kreisen gegenüber der APA.

Weber erhielt demnach 79 Prozent der abgegebenen Stimmen, sein Kontrahent kam auf 20 Prozent. Weber war als Favorit in die geheime Wahl durch die 758 Delegierten aus den EU-Staaten gegangen, hatte er doch die Unterstützung aller Staats- und Regierungschefs der EVP. Stubb hatte gehofft, die Delegierten in der geheimen Wahl auf seine Seite ziehen zu können. Inhaltlich gibt es kaum Differenzen zwischen den beiden Politikern. EU-Ratspräsident Donald Tusk wies zudem den ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban scharf wegen seiner umstrittenen nationalkonservativen Politik zurecht. "Ein effektiver Grenzschutz kann nicht bedeuten, unsere Werte herauszufordern", sagte Tusk. "Wenn Du gegen Rechtsstaat und unabhängige Justiz bist, dann bist Du kein Christdemokrat." Unter starkem Applaus der Delegierten geißelte Tusk auch Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, die Freundschaft mit Putin gegen die Ukraine sowie die Tendenz, "die Nation über das Individuum" zu stellen als mit dem Status eines Christdemokraten unvereinbar. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekannte sich in seiner Rede zur Rechtsstaatlichkeit. "Wir müssen zu unseren Werten stehen", mahnt er. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ergriff das Wort. Es handelt sich um ihren letzten Auftritt als Parteichefin im Kreise der europäischen Konservativen, im Dezember gibt sie den CDU-Vorsitz nach 18 Jahren ab. Sie warnte anlässlich der bevorstehenden Europawahl vor einem Rückfall in den Nationalismus, der letztlich zum Krieg führt. Bei der Wahl werde es "ganz besonders um Einstellungen und Haltungen gehen", sagte Merkel. Es werde sich zeigen, "ob wir wirklich etwas aus der Geschichte gelernt haben". Nach 70 Jahren des Friedens gehe es bei der Europawahl "wieder darum, um grundlegende Werte zu kämpfen". Sie mahnte die Politiker der Europäischen Volkspartei (EVP), der Versuchung hasserfüllter Rede zu widerstehen und gut über Europa zu sprechen. "Wer immer seine Probleme nach Europa schiebt, der muss sich zum Schluss nicht wundern, dass die Menschen Europa nicht achten, sondern verachten", betonte die deutsche Kanzlerin. Die Kanzlerin wurde von den Delegierten mit lang anhaltendem stehenden Applaus empfangen. Quelle: APA