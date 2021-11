EVP nominiert EU-Parlamentschef - Sassoli will bleiben

Die größte Fraktion im Europaparlament - die christdemokratisch-konservative Europäische Volkspartei (EVP) - nominiert am heutigen Mittwochabend ihren Kandidaten für den nächsten EU-Parlamentspräsidenten. Allerdings ist es unsicher, ob die EVP tatsächlich den nächsten Parlamentspräsidenten stellt. Der sozialdemokratische Amtsinhaber David Sassoli will nämlich für weitere zweieinhalb Jahre an der Spitze des EU-Parlaments bleiben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Othmar Karas kandidiert für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten