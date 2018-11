EVP-Spitzenkandidat Weber verspricht "konkrete Zusagen"

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der EU-Parlamentswahl im nächsten Jahr, Manfred Weber, will vor dem Urnengang einen "klaren Vorschlag" und "konkrete Zusagen" machen, wie es in Europa weitergehen soll. Das sagte der derzeitige EVP-Fraktionschef im Europäischen Parlament in einem am Freitag ausgestrahlten Beitrag des ORF-Radios Ö1.

SN/APA (Archiv/AFP)/MARKKU ULANDER Weber will etwa Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden