Ex-Berater widersprechen Trumps Wahlsieg-Behauptungen

Mehrere damalige Berater des Ex-US-Präsidenten Donald Trump haben deutlich gemacht, dass sie mit dessen unbelegter Siegesverkündung in der Nacht der Präsidentschaftswahl keineswegs einverstanden waren. Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols zeigte am Montag bei einer öffentlichen Anhörung Video-Mitschnitte von diversen vorherigen Zeugenbefragungen hinter verschlossenen Türen, unter anderem zu den Abläufen in der Nacht der Präsidentschaftswahl 2020.

SN/APA/AFP/POOL Der Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung tagt öffentlich