Ex-Boxer Pacquiao will philippinischer Präsident werden

Der philippinische Ex-Box-Weltmeister Manny Pacquiao hat offiziell seine Bewerbung für das Präsidentenamt bei der Wahl im kommenden Jahr eingereicht. Der 42-Jährige ist damit der erste Politiker, der in dem Inselstaat seine Kandidatur offiziell gemacht hat. Erst am Mittwoch hatte Pacquiao, der in seiner Heimat ein Volksheld ist, das Ende seiner Karriere als Profiboxer bekanntgegeben. Er ist bis heute der einzige Boxer, der in acht Gewichtsklassen Weltmeister geworden ist.

SN/APA/AFP/POOL/JAM STA ROSA Pacquiao (Spitzname "PacMan") präsentierte die Dokumente