Ex-FARC-Chef warnt vor Scheitern von Friedensprozess

Der Präsidentschaftskandidat und frühere Kommandant der linken Guerillaorganisation FARC hat vor einem Scheitern des Friedensprozesses in Kolumbien gewarnt. "Kleine, aber mächtige Gruppen innerhalb und außerhalb des Staatsapparats tun sich zusammen, um den historischen und wunderbaren Friedensprozess zum Scheitern zu bringen", sagte Rodrigo Londono ("Timochenko") am Mittwoch.

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos hatte für den Friedensvertrag mit den FARC 2016 den Friedensnobelpreis erhalten. Auf seiner Wahlkampftour war der ehemalige Rebellenchef zuletzt mehrfach angegriffen worden. Londono kritisierte zudem die schlechten Bedingungen in den Lagern, in denen sich die ehemaligen FARC-Kämpfer auf ihre Rückkehr ins zivile Leben vorbereiten. Zudem gewährleiste der Staat die Sicherheit der früheren Rebellen nicht und verweigere seiner neuen Partei die volle finanzielle Unterstützung für den Wahlkampf.

Angesichts der jüngsten Aggressionen hatte die FARC den Wahlkampf für die Parlamentswahl am 11. März und die Präsidentenwahl am 27. Mai zuletzt vorerst eingestellt. Londono sagte allerdings, er werde an seiner Kandidatur festhalten. "Das ist eine Aufgabe, die die Partei mir übertragen hat", sagte er.

