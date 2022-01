Ex-FARC-Geisel will sich wieder um Präsidentschaft bewerben

20 Jahre nach ihrer Entführung will sich die langjährige Geisel der linken Guerilla-Organisation FARC, Ingrid Betancourt, noch einmal um das Präsidentenamt in Kolumbien bewerben. "Ich möchte beenden, was ich 2002 angefangen habe und die Präsidentin Kolumbiens sein", sagte Betancourt am Dienstag in Bogotá. "Ich bin hier, um euch anzukündigen, dass ich an der innerparteilichen Vorausscheidung teilnehme."

SN/APA/AFP/DANIEL MUNOZ Ex-FARC-Geisel Betancourt will sich für Präsidentenamt bewerben