Ex-FARC-Kommandant will bewaffneten Kampf wieder aufnehmen

Ein früherer Kommandant der Guerillaorganisation FARC will den Kampf gegen die kolumbianische Regierung wieder aufnehmen. In einer Videobotschaft trat Luciano Marin Arango alias "Ivan Marquez" in der Nacht auf Donnerstag gemeinsam mit etwa 20 bewaffneten Soldaten auf. Es beginne "eine neue Etappe des Kampfes", las Marquez aus einem Manifest vor.

SN/APA (AFP/Archiv)/LUIS ACOSTA Luciano Marin Arango alias "Ivan Marquez"