Ex-Großmeister des Malteserordens Festing gestorben

Matthew Festing, abgesetzter Großmeister des Malteserordens, ist tot. Der Brite starb am Freitag im Alter von 71 Jahren in einem Krankenhaus in Valletta, teilte der Orden in der Nacht auf Samstag in Rom mit. Nach der Feier einer religiösen Zeremonie in der maltesischen Hauptstadt Anfang November sei er erkrankt und ins Spital eingeliefert worden, berichteten die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) und Kathpress.

SN/APA/AFP/Archiv/MAURIZIO BRAMBATT Matthew Festing bei Papst Franziskus