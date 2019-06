Ex-Interpol-Chef bekannte sich der Korruption schuldig

Der ehemalige Interpol-Chef Meng Hongwei hat sich laut einem Gericht in China der Korruption schuldig bekannt. Wie das zuständige Gericht in der ostchinesischen Stadt Tianjin am Donnerstag mitteilte, gestand er, dass er Bestechungsgelder und andere Wertgegenstände im Wert von 14,48 Mio. Yuan (1,87 Mio. Euro) angenommen habe. Urteil und Strafe sollen zu einem späteren Zeitpunkt verkünden werden.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Meng Hongwei soll 2,1 Mi. Dollar Bestechungsgelder angenommen haben