Ex-Migrationsminister attackiert Sunak vor Asyl-Abstimmung

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak bekommt vor einer entscheidenden Abstimmung über seine Migrationspolitik weiter Gegenwind aus der eigenen Partei. Der bisherige Migrationsstaatsminister Robert Jenrick legte nach seinem Rücktritt diese Woche mit einem Gastbeitrag in der Zeitung "Telegraph" nach. Migranten würden mit den geplanten Nachbesserungen an einem Deal mit Ruanda nicht ausreichend abgeschreckt, kritisierte er in dem Text, der in der Samstagsausgabe erschien.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Ex-Migrationsminister Jenrick