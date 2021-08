Ex-Mitarbeiterin wirft New Yorks Gouverneur "Verbrechen" vor

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo gerät wegen Belästigungsvorwürfen zahlreicher Frauen zunehmend in Bedrängnis. "Was er mir angetan hat, ist ein Verbrechen", sagte Cuomos Chefassistentin Brittany Commisso in einem am Montag ausgestrahlten TV-Interview. Der Gouverneur habe sie zwei Mal begrapscht. Wenige Stunden vor der Ausstrahlung des Interviews war Cuomos enge Mitarbeiterin Melissa DeRosa wegen der Vorwürfe gegen ihren Chef zurückgetreten.

SN/APA/AFP/JOHANNES EISELE Cuomo kämpft derzeit um sein politisches Überleben