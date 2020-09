Ex-Model wirft Trump sexuellen Übergriff vor

US-Präsident Donald Trump ist erneut eines sexuellen Übergriffs beschuldigt worden: Das ehemalige Model Amy Dorris warf Trump in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" vor, sie während des Tennisturniers US Open in New York 1997 begrapscht und gewaltsam geküsst zu haben. Der Präsident ließ die Anschuldigungen über seine Anwälte zurückweisen.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN US-Präsident wieder mit Vorwürfen konfrontiert