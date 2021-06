Ex-Polizist Top-Anwärter für New Yorker Bürgermeisteramt

Bei der Vorwahl der Demokraten für die Bürgermeisterwahl in New York hat der frühere Polizist Eric Adams ersten Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen geholt. Auf Adams, der derzeit Stadtteilbürgermeister von Brooklyn ist, entfielen knapp 31 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde in New York in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Er hat damit beste Aussichten, Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Bill de Blasio zu werden.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Der strahlende Vorwahl-Sieger