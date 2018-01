Ex-Präsident Lula an Ausreise aus Brasilien gehindert

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist am Donnerstag an der Ausreise aus Brasilien gehindert worden. Wie das Justizministerium mitteilte, ordnete ein Bundesrichter an, dem Politiker den Pass zu entziehen. Lula wollte in Addis Abeba an einer Konferenz der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft bzw. der Afrikanischen Union teilnehmen.

SN/APA (AFP) Lula im Kreuzfeuer der Justiz