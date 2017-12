Ex-Präsident Mursi wegen Justizbeleidigung verurteilt

Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Kairo sprach den Islamisten schuldig, vor vier Jahren die Justiz in einer öffentlichen Ansprache beleidigt zu haben, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen am Samstag auf seiner Internetseite. Das Gericht verhängte dafür eine Haftstrafe von drei Jahren gegen ihn.

SN/APA (AFP)/STR Ägyptens Ex-Präsident Mohammed Mursi