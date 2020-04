Ex-Präsident Obama stellt sich im US-Wahlkampf hinter Biden

Signal der Einigkeit bei den US-Demokraten: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinem einstigen Stellvertreter Joe Biden offiziell seine Unterstützung im Präsidentschaftsrennen zugesichert. "Joe hat alle Eigenschaften, die wir gerade in einem Präsidenten brauchen", sagte Obama in einer am Dienstag auf Twitter verbreiteten Videobotschaft.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Wie du mir, so ich dir: Obama und Biden stehen einander nahe