Ex-Premier Berlusconi führt Tierschutzkampagne

Der italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, der als Chef seiner rechtskonservativen Partei Forza Italia an den EU-Parlamentswahlen in Italien teilnehmen wird, will die Herzen von Tierfreunden erobern. Der Mailänder TV-Zar unterstützt jetzt eine Tierschutzkampagne und erzählte, er schlafe nachts mit neun seiner elf Hunde im Zimmer.

SN/APA (AFP/Archiv)/TIZIANA FABI Silvio Berlusconi hat ein neues Hobby