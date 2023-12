Ex-Premier Johnson zeigt sich reuig im Corona-Ausschuss

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson zeigt sich zerknirscht über sein Fehlverhalten während der Coronavirus-Pandemie. "Man könnte mit Fug und Recht sagen, dass wir das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Herausforderung durch Corona unterschätzt haben", sagte er am Mittwoch in einer Anhörung vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in London. Bei seiner Aussage wurde er unterbrochen.

BILD: SN/APA/UK COVID-19 INQUIRY/- Johnson zeigte sich zerknirscht