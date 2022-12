Ex-Premier Løkke wird neuer dänischer Außenminister

Der frühere dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen (58) wird neuer Außenminister des skandinavischen Landes. Der Chef der Mitte-Partei Die Moderaten wird im neuen Kabinett der sozialdemokratischen Regierungschefin Mette Frederiksen das Außenministerium führen, wie aus einer der dänischen Staatskanzlei am Donnerstag hervorging. Der Vorsitzende der liberal-konservativen Partei Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, wird demnach Vizepremier und Verteidigungsminister.

Dagegen konnten sich Frederiksens Sozialdemokraten den wichtigen Posten des Finanzministers sichern. Das Finanzministerium wird weiterhin Nicolai Wammen führen, hieß es. Die führende Regierungspartei behält außerdem die Ministerien für Justiz sowie Einwanderung und Integration.

Frederiksen wollte ihr Kabinett kurz darauf offiziell der dänischen Königin Margrethe II. auf Schloss Amalienborg vorstellen. Die seit 2019 regierende Sozialdemokratin Frederiksen hatte am Dienstagabend verkündet, ein für Dänemark seltenes Regierungsbündnis über die traditionellen Blockgrenzen hinweg einzugehen. In dieser Regierung werden demnach neben den Sozialdemokraten auch die liberal-konservative Partei Venstre und die neue Mitte-Partei von Løkke sitzen. Ungewöhnlich für Dänemark ist auch, dass sich die neue Regierung auf eine eigene Mehrheit im Parlament stützen wird können.

Die drei Regierungsparteien hatten am Mittwoch ihre gemeinsame Regierungsgrundlage präsentiert, ohne zu offenbaren, wer im künftigen Kabinett sitzen wird. Bisher führte Frederiksen eine rein sozialdemokratische Minderheitsregierung, die auf Duldung von linken Parteien angewiesen war. Bei diesen kam aber insbesondere der Rechtskurs Fredriksens in der Ausländer- und Migrationsfrage nicht gut an. Diesbezüglich steht Fredriksen den Rechtsparteien näher.