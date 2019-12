Ex-Premier Milanovic bei Kroatien-Wahl in Führung

Der kroatische Ex-Premier Zoran Milanovic liegt laut Nachwahlbefragungen bei den Präsidentschaftswahlen in Kroatien am Sonntag in Führung. Der Sozialdemokrat führt mit knapp 29,6 Prozent der Stimmen vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 26,4 Prozent, meldeten mehrere kroatische Fernsehsender. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr.

SN/APA (AFP)/DAMIR SENCAR Kroatischer Ex-Premier Zoran Milanovic