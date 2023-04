Ex-Premierministerin Jacinda Ardern geht nach Harvard

Vor wenigen Wochen legte Jacinda Ardern ihr Amt als Neuseelands Premierministerin nieder. Nun hat sie einen neuen Job, für den sie zeitweise ihre Heimat verlassen muss.

Im Jänner ist Neuseelands Politstar Jacinda Ardern inmitten ihrer zweiten Amtszeit als Regierungschefin überraschend zurückgetreten. Sie habe nicht mehr ausreichend "Energie" für den Job der Premierministerin, sagte sie. Nun scheint sich Ardern ausreichend ausgeruht zu haben: Am Mittwoch verkündete sie in einem Facebook-Beitrag, dass sie gleich mehrere Rollen an der renommierten Harvard University in den USA angenommen habe.

Die frühere Premierministerin wird sich unter anderem auf das Studium des Online-Extremismus konzentrieren und an der Kennedy School den Aufbau ...