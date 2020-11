Ex-Premiers warnen Johnson vor Entwicklungsgelder-Kürzung

Die früheren britischen Premierminister David Cameron und Tony Blair haben die Regierung in London vor einer Kürzung der Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit gewarnt. In einem am Samstag in der Zeitung "The Telegraph" veröffentlichten Beitrag riefen die früheren Regierungschefs Premierminister Boris Johnson auf, eine offenbar geplante Kürzung der Gelder um 0,2 Prozentpunkte zurückzunehmen.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Premier Johnson bekommt von Vorgängern die Meinung gegeigt