Ex-Regierungschef gewinnt Präsidentschaftswahl in Algerien

Aus der Präsidentschaftswahl in Algerien ist Ex-Regierungschef Abdelmadjid Tebboune als Sieger hervorgegangen. Er habe gut 58 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlbehörde am Freitag mit. Der Urnengang um die Nachfolge des vor acht Monaten zurückgetretenen Staatschefs Abdelaziz Bouteflika war am Donnerstag von Massenprotesten überschattet und von der Protestbewegung boykottiert worden.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Abdelmadjid Tebboune erhielt eine klare Mehrheit