Ex-Regierungschef Renzi startete in italienischen Wahlkampf

Der italienische Ex-Regierungschef Matteo Renzi hat am Samstag in Scandicci bei Florenz den Wahlkampf seiner Demokratischen Partei (PD) eröffnet. Die Mitte-Links-Allianz, mit der die PD-Partei ins Rennen geht, sei die einzige Garantie für eine glaubwürdige Regierung in Italien, sagte Renzi laut Medienangaben.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Renzi sparte nicht mit Kritik