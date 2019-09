Ex-Starbucks-Chef nicht bei Präsidentschaftskandidatur 2020

Der ehemalige Starbucks-Chef Howard Schultz will nun doch nicht bei der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr als unabhängiger Kandidat gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Das teilte Schultz in einem am Freitag auf seiner Internetseite veröffentlichten Brief an seine "lieben Freunde" mit.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/Joshua LO Offiziell als Kandidat registriert war Schultz bisher nicht