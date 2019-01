Ex-Terrorist Battisti am Montag in Rom erwartet

Der in Bolivien festgenommene ehemalige italienische Terrorist Cesare Battisti wird am Montagnachmittag an Bord eines Flugzeugs der italienischen Regierung in Rom eintreffen. Der Ex-Terrorist soll in die römische Strafanstalt Rebibbia eingeliefert werden. "Battisti wird in Italien seine lebenslängliche Haftstrafe absitzen", kündigte der italienische Justizminister Alfonso Bonafede per Twitter an.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Cesare Battisti lebte seit 2011 in Brasilien