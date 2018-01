Ex-Trump-Berater Bannon will mit Sonderermittler kooperieren

Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, wird einem Medienbericht zufolge mit Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre zusammenarbeiten. Bannon habe eingewilligt, von Muellers Team befragt zu werden statt vor einer Anklagejury auftreten zu müssen, berichtete der Sender CNN am Mittwoch unter Berufung auf Insider in Bannons Umfeld.

SN/APA (Getty/AFP)/Drew Angerer Steve Bannon zeigte sich bisher wortkarg