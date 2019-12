Ex-US-Kardinal verteilt 600.000 Dollar an Geistliche

Der wegen Missbrauchsvorwürfen von der Kirche verstoßene Ex-US-Kardinal Theodore McCarrick hat offenbar hunderttausende Dollar an mehr als 100 einflussreiche Kirchenvertreter verteilt. Von 2001 an habe McCarrick mehr als 600.000 Dollar an zwei Päpste, Vatikanvertreter und weitere Geistliche gezahlt, schreibt die "Washington Post". Die Empfänger hätten die Vorwürfe gegen McCarrick prüfen sollten.

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/CHIP SOMO McCarrick 2019 aus der Kirche versto§en