Ex-Volksschullehrer soll US-Bildungsminister werden

Mit der Nominierung seines Kandidaten für den Posten des Bildungsministers nimmt das Wunschkabinett des künftigen US-Präsidenten Joe Biden weiter Gestalt an. Der Verantwortliche für die Bildung im US-Staat Connecticut und Ex-Volksschullehrer Miguel Cardona sei für das Ressort auserkoren worden, so Bidens Büro. In Connecticut habe er sich als Krisenmanager unter Pandemie-Bedingungen bewährt und dafür gesorgt, dass alle Schüler Laptops und schnelles Internet bekommen.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Sein Wunschkabinett nimmt weiter Gestalt an