Exilierter russischer Aktivist Wersilow zu Haft verurteilt

Der russische Aktivist und Aktionskünstler Pjotr Wersilow ist wegen Verunglimpfung der Armee seiner früheren Heimat in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Richterin Natalja Dudar verhängte die Strafe am Freitag gegen den 36-jährigen Mitbegründer der russischen Punkband Pussy Riot, weil Wersilow die Kriegsmassaker an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha in der Nähe von Kiew angeprangert hatte.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/CHRISTOPH SO Wersilow wollte zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen nicht schweigen