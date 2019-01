Experte: Mittelmeer immer noch tödlichste Grenze der Welt

Das Mittelmeer ist nach Meinung des Migrationsexperten Gerald Knaus immer noch die tödlichste Grenze der Welt. "Wir hatten im letzten Jahr 2.300 Tote im Mittelmeer", so Knaus am Montagabend in der ORF-ZiB2. Das seien immer noch "sehr viel mehr Tote als vor fünf Jahren". Die Strategie der EU, die Leute durch eine immer gefährlicher werdende Überfahrt an der Flucht zu hindern, gehe also nicht auf.

SN/APA (AFP)/OLMO CALVO 2.300 Tote im Mittelmeer im Jahr 2018