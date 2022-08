Explosionen auf von Russland annektierter Halbinsel Krim

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist lokalen und Moskauer Angaben zufolge ein Munitionsdepot auf einem Luftwaffenstützpunkt explodiert. In sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigten am Dienstag Explosionen und große Rauchwolken, die bei dem Ort Nowofjodorowka unweit des Badeortes Feodossija aufgenommen worden sein sollen. Es gebe keine Opfer, so das russische Verteidigungsministerium. Explosionsursache war laut RIA kein Angriff.

SN/APA/AFP/STRINGER Krim wurde 2014 von Russland annektiert