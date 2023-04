Explosionen in russischem Armeelager in Melitopol

In einer russischen Militäreinrichtung der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Melitopol haben sich am Sonntag mehrere Explosionen ereignet. Wie der gewählte Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, mitteilte, handelte es sich um eine Eisenbahnremise, die von den Besatzern für Reparaturen und als Treibstoff- und Munitionslager genützt werde. Schon bei einem Angriff am Montag sei das Dach des Lagers beschädigt worden. Dutzende Soldaten seien eliminiert worden, so Federow.

BILD: SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Russischer Soldat in besetzter Stadt Melitopol (Archivbild)