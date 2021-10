Facebook: Der Blick in den Abgrund

Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen sagt im US-Kongress über einen Konzern aus, der genau weiß, dass er Schäden verursacht - und trotzdem weitermacht.

Die Anhörung am Dienstag im US-Senat sei für sie einer der wichtigsten Momente in ihrem Leben, sagte Frances Haugen kurz davor. "Wir haben nur eine einzige Chance, etwas zu verändern." Danach werde Facebook sicher dafür sorgen, dass so ein Datenleck nie wieder vorkomme.

Die 37-Jährige hat viel Mut bewiesen. Zwei Jahre lang arbeitete sie bei Facebook in der Zentrale in Menlo Park am Westufer der San Francisco Bay. Dann traf sie eine Entscheidung, die ihr ...