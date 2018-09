Facebook schraubt Unterstützung von Wahlkampagnen zurück

Nach dem größten Datenskandal in der Firmengeschichte im Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 will Facebook künftig mehr Abstand zu Wahlkämpfern wahren. Es würden keine Mitarbeiter mehr in Wahlkampfbüros entsandt, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk in der Nacht auf Freitag mit.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau So will Facebook Abstand zu Wahlkämpfern wahren