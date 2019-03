Fähre zwischen Türkei und Griechenland soll Zeichen setzen

Erstmals seit Jahrzehnten soll wieder eine Fähre das türkische mit dem griechischen Festland verbinden. Damit wollen die beiden Länder Spannungen um Hoheitsrechte in der Ägäis abbauen. Ab 2. Juni gibt es eine neue Fährverbindung zwischen dem westtürkischen Hafen Çesme und dem westgriechischen Hafen Lavrio, wie am Mittwoch die staatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA berichtete.

Bisher wurden lediglich zwischen dem türkischen Festland und einigen griechischen Inseln der Ostägäis Tagesfahrten für Touristen angeboten.

Die beiden Staaten streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, bei denen Flieger der beiden NATO-Staaten sich in Scheinkämpfe verwickeln. Eskalationen konnten in den vergangenen Jahren zum Teil in letzter Minute abgewendet werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hatten nach einem Treffen in Ankara im Februar erklärt, dass sie den "Teufelskreis" dieser Krisen durchbrechen wollen; auch durch die Förderung des Tourismus.

Die Türkei-Griechenland-Fähre soll den Angaben zufolge 1.200 Passagiere, 300 Pkw und 40 Lastwagen aufnehmen können. Die Überfahrt soll etwa sieben Stunden dauern. Çeşme liegt rund 80 Kilometer westlich der türkischen Metropole Izmir. Lavrio ist nach Piräus der zweitgrößte Hafen im Raum Athen. Er liegt knapp 70 Kilometer östlich der griechischen Hauptstadt.

Quelle: Apa/Dpa