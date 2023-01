Fahrt ohne Gurt: Britischer Premier Sunak muss Strafe zahlen

Nach einer Autofahrt ohne Gurt muss der britische Premierminister Rishi Sunak Strafe zahlen. Die Polizei der Grafschaft Lancashire teilte am Abend mit, man habe einem 42-jährigen Mann aus London einen entsprechenden Bescheid ausgestellt, nachdem in den sozialen Medien ein Video verbreitet worden sei, in dem eine Person im Auto ohne Gurt unterwegs gewesen sei.

SN/APA/AFP/POOL/OWEN HUMPHREYS Sunak räumt Fehler ein