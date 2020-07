Fair und sauber als Standard: Deutschland plant ein Lieferkettengesetz

Ausbeuterische Kinderarbeit, Hungerlöhne, Umweltschäden: Seit langem werden die Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern in Afrika oder Asien angeprangert. Ein neues Gesetz soll deutsche Unternehmen für ihre Lieferketten in die Pflicht nehmen.

SN/ap Woher kommt unsere Kleidung? Und unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen, die sie nähen?