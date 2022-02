Fake-News-Kampagne gegen Schweden

Sozialdienste sollen Tausende Kinder muslimischer Familien entführt haben, wird behauptet.

Über Accounts in sozialen Medien, von denen einige mit islamistischen Organisationen in Verbindung stehen, verbreiten sich zusehends falsche Informationen über schwedische Sozialdienste, vor allem in arabischen Ländern. Konkret heißt es, schwedische Behörden würden Kinder aus muslimischen Familien entführen. Die Erzählungen gehen oft so weiter, dass die Kinder bei Nichtmuslimen untergebracht würden, wo sie unter anderem gezwungen würden, Schweinefleisch zu essen sowie ihre Kultur und Religion abzulegen.

Gleichzeitig mit den Behauptungen werden Videos verbreitet. In einem ist folgende Szene ...