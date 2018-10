Fall Marinowa: Verdächtiger bald nach Bulgarien überstellt

Der in Deutschland gefasste Verdächtige im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa sitzt nach Angaben der deutschen Justiz in Auslieferungshaft. Der 20-jährige Sewerin K. habe keine Einwände gegen ein beschleunigtes Verfahren erhoben und werde daher "in Kürze" nach Bulgarien überstellt, erklärten die zuständigen Justizbehörden im niedersächsischen Celle am Freitag.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Marinowa war vergangenes Wochenende ermordet worden