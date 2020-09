Fall Nawalny: Angela Merkel will dem Kreml die Grenzen aufzeigen

Hinter dem Giftanschlag auf Nawalny stehen höchste staatliche Stellen in Russland, heißt es. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Anders als noch am Vortag verlor die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag nur noch wenige Worte über den Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny, als sie an der Seite des schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven im Kanzleramt vor die Presse trat. Die Regierungschefin ließ offen, wie Deutschland und der Westen auf den Anschlag reagieren werden.

Politiker verschiedener Parteien forderten derweil ein hartes Vorgehen gegenüber Russland, nachdem am Mittwochabend bekannt geworden war, mit welcher Substanz der 44-jährige russische Oppositionspolitiker ...